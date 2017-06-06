Госсекретарь МВД Петерсоне-Годмане уходит в отставку

Илзе Петерсоне-Годмане
 

Илзе Петерсоне-Годмане. Фото: Edijs Pālens / LETA

Лишенная допуска к гостайне госсекретарь МВД Илзе Петерсоне-Годмане 8 июня уходит в отставку.

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Как Петерсоне-Годмане сообщила агентству ЛЕТА, она покидает должность «по взаимному соглашению сторон».

Бюро по защите Конституции (БЗК) отказало ей в продлении допуска к гостайне, она обжаловала это решение генпрокурору Эрику Калнмейерсу, но бюро генпрокурора оставило решение БЗК в силе, рассказала Петерсоне-Годмане.

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Петерсоне-Годмане занимала должность госсекретаря МВД с 2009 года, а в системе внутренних дел работает с 1998 года.

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