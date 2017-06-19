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Председателем Юрмальской городской думы сегодня избран Гатис Трукснис (Союз «зеленых» и крестьян), несколько лет назад уже возглавлявший этот курортный город, сообщили агентству ЛЕТА в Юрмальской думе.

Как сообщалось, Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и партия «Согласие» договорились о сотрудничестве в Юрмальской думе.

Как сообщалось, Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) сначала заявлял, что выдвинет на должность мэра Юрмалы нынешнего руководителя думы Риту Спроге, однако вскоре свою позицию изменил.

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Из 15 мест в Юрмальской думе СЗК получил шесть, и чтобы получить большинство, ему необходима поддержка хотя бы двух депутатов. «Согласие» получило в Юрмальской думе три места.

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) заявил, что если мэром Юрмалы будет выдвинут Гатис Трускнис, оно готово работать в оппозиции.

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