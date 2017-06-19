«Расширение присутствия НАТО - историческое подтверждение солидарности его членов»

Президент Латвии Раймонд Вейонис
 

Президент Латвии Раймонд Вейонис. Фото: Zane Bitere / LETA

Расширение присутствия НАТО в Латвии - историческое событие, являющееся сильным подтверждением солидарности стран-членов альянса, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис на торжественной церемонии встречи боевой группы НАТО на Адажской военной базе.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии, Вейонис приветствовал союзников из Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, входящих в состав многонациональной боевой группы НАТО.

С момента присоединения к НАТО в 2004 году Латвия развивает свою обороноспособность, однако ситуация в мире в последние годы стала нестабильной, и формального членства в НАТО недостаточно. «Поэтому альянс решил повысить способности самообороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, расширив свое присутствие не только в виде обучающей миссии, но и активных мер сдерживания», - подчеркнул президент.

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Латвия продолжит повышать свою боеспособность, выполняя свои обязательства члена НАТО, и в январе 2018 года ее оборонный бюджет достигнет 2% ВВП, заверил глава государства.

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