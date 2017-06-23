Коалиция Рижской думы обеспечила себе преимущество во всех комитетах

 

Фото: LETA

Коалиционные партии Рижской думы «Согласие» и «Честь служить Риге» (ЧСР) обеспечили себе преимущество во всех комитетах, свидетельствует информация на домашней странице самоуправления.

Как выяснило агентство ЛЕТА в Рижской думе, во все комитеты избраны 11 коалиционных депутата. В свою очередь оппозиции достались 9 мест.

Таким образом, соблюдая дисциплину, для принятия важных решений у политиков «Согласия» и ЧСР не будет проблем с обеспечением большинства.

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ЛЕТА уже сообщала, что в основном во всех восьми комитетах Рижской думы руководство сохранили нынешние председатели. Смена руководства произошла только в Комитете городского имущества. Им будет руководить Олег Буров (ЧСР), заняв место вице-мэра Риги Андриса Америкса (ЧСР).

Буров долгие годы руководил имущественным департаментом, однако ушел, чтобы стать депутатом.

Решения о руководителях комитетов депутаты партий «Согласие» и ЧСР приняли без присутствия оппозиции на коротких специальных заседаниях комитетов. Оппозиция, не удовлетворившись разработанным коалиционными партиями делением мест во фракциях, посреди ночи покинула думу.

Комитетом финансов и административных дел будет руководить председатель думы Нил Ушаков (Согласие), Комитетом социальных вопросов - Ольга Вейдиня (Согласие), Комитетом городского развития - Максим Толстой (Согласие), Комитетом образования, культуры и спорта - Эйжения Алдермане (ЧСР), Комитетом по делам сообщения и транспорта - Вадим Баранник (Согласие), Комитетом охраны окружающей среды и жилья - Вячеслав Степаненко (ЧСР), в свою очередь Комитетом по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Дайнис Турлайс (ЧСР).

Ранее сообщалось, что коалиция на последнем заседании думы предыдущего созыва провела предварительную работу, чтобы обеспечить себе стабильное большинство во всех комитетах Рижской думы и в новом созыве, где обе партии получили меньше мест. Было определено, что в дальнейшем каждый депутат сможет работать более чем в двух комитетах думы. В то же время в каждом комитете может быть до 20 депутатов.

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