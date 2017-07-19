Дуклавс посетит с рабочим визитом Украину

В пятницу, 21 июля, министр земледелия Янис Дуклавс отправится с рабочим визитом на Украину, где обсудит с первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Максимом Мартынюком дальнейшее сотрудничество, сообщили агентству ЛЕТА в Минземледелия.

Украина выразила желание перенять опыт Латвии в приведении производства сельскохозяйственных и продовольственных товаров и надзора за их оборотом в соответствие с требованиями ЕС, в сфере ветеринарного надзора, в развитии аквакультуры.

Во время встречи Дуклавс и Мартынюк обсудят подготовленный Министерством аграрной политики и продовольствия Украины проект программы сотрудничества Украины и Латвии в области сельского хозяйства на 2017-2018 гг.

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Во время визита планируется обсудить также улучшение взаимной торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами между двумя странами.