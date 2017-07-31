«Пётр Великий» и «Дмитрий Донской» примут участие в учениях на Балтике

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» в понедельник покинули Кронштадтский рейд и вышли в район сосредоточения в Финском заливе, сообщает пресс-служба Северного флота (СФ).

«В ближайшее время корабли Северного флота, участвовавшие в Главном военно-морском параде (ГВМП), начнут организованный переход в пункты постоянного базирования. Планируется, что во время перехода пройдут совместные маневры с кораблями Балтийского флота», - сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс-АВН».

Уточняется, что корабли СФ осуществят межфлотский переход в составе отряда, который возглавит тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

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В ГВМП, который состоялся 30 июля, от Северного флота приняли участие порядка 10 кораблей и судов.

























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