Сейм решит об инициативе Вейониса о детях неграждан

Сегодня Сейм рассмотрит, передавать ли комиссиям инициативу президента Латвии Раймонда Вейониса о прекращении предоставления детям статуса негражданина.

Ответственна за законопроект юридическая комиссия Сейма.

Как сообщалось, 12 сентября Вейонис подал в Сейм законопроект «О прекращении предоставления детям статуса неграждан».

В аннотации говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Изменения будут относиться примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-TБ/ДННЛ) заблокировало предложение президента о прекращении присваивания статуса негражданина детям.