Судраба: «No sirds Latvijai» не раскалывается, а развивается

В партии «No sirds Latvijai» (NSL) происходит не раскол, а противоположный процесс - количество членов партии растет, заявила сегодня журналистам лидер партии Ингуна Судраба.

«Я могу подтвердить, что ничего подобного не происходит», - так Судраба ответила на вопрос, подтверждает ли она наличие раскола в своей партии. По ее словам, в этом году количество членов NSL выросло более чем на 100 человек, открыты новые региональные отделения.

По словам Судрабы, высказывания депутатов Сейма были неверно истолкованы. Сама лидер партии не ощущает, что у депутатов есть планы покинуть партию.

Как сообщалось, недовольные работой руководства NSL и действиями ее лидера Ингуны Судрабы в парламентской следственной комиссии, некоторые депутаты NSL рассматривают возможность выйти из фракции. Об этом сегодня сообщили газеты «Латвияс Авизе» и «Diena».

Депутаты допускают, что какие-то изменения произойдут после съезда NSL, который состоится 28 октября.

«Я не хочу сейчас говорить об этом, но не отрицаю, что хотел бы выступить на съезде со своим видением развития партии. У нас много наболевших вопросов. Если мое предложение не будет услышано, не исключаю возможности покинуть партию еще при нынешнем созыве Сейма», - сказал депутат NSL Арвид Платперс.

Схожего мнения придерживается и депутат Силвия Шимфа, которая обеспокоена недальновидностью руководства NSL в вопросе дальнейшего развития организации.

В парламентской фракции NSL сейчас семь депутатов.