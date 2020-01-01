Часть коалиции поддерживает движение к обучению на латышском языке, но некоторые вопросы нужно еще обсуждать, сказали опрошенные агентством ЛЕТА политики.

С 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей, заявил сегодня министр образования и науки Карлис Шадурскис («Единство»).

Заместитель председателя «Единства» Вилнис Кирсис рассказал, что правление партии обсудило возможный путь к обучению только на латышском языке. Он подчеркнул, что делать это нужно постепенно. В то же время

эти изменения позволили бы позже вернуться к вопросу о прекращении предоставления статуса неграждан детям.

Сопредседатель национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс заявил что предложение Шадурскиса не противоречит предлагаемым этой партией поправкам о переходе на образование на государственном языке. ВЛ-ТБ/ДННЛ предложит партнерам по коалиции в понедельник обсудить эти поправки и поручить правительству определить конкретный график и порядок изменений.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) еще рассмотрит на своем правлении инициативу нацобъединения, сказал председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис. По его мнению, это важный вопрос для государства, и выражать свое личное мнение Бригманис не хотел бы. СЗК также хотел бы знать позицию Шадурскиса по предложенным ВЛ-ТБ/ДННЛ изменениям.