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Экс-мэр Даугавпилса Элксниньш вернулся к адвокатской практике

LETA
Андрей Элксниньш | Фото: LETA

Бывший мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш («Согласие») восстановил деятельность в адвокатуре, сообщили агентству ЛЕТА в Совете присяжных адвокатов.

Элксниньш, который после муниципальных выборов в течение нескольких месяцев занимал пост мэра Даугавпилса, приостановил адвокатскую деятельность еще в то время, когда был депутатом 11-го Сейма.

«Я - присяжный адвокат и восстановил свою деятельность в коллегии адвокатов.

Мой офис находится в Старой Риге. Надеюсь также начать карьеру преподавателя на юридическом факультете», - сказал агентству ЛЕТА Элксниньш в начале октября.

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