Бригманис: «зеленые» и «националисты» будут ядром следующего правительства

После выборов в Сейм ядро будущего правительства составят Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) и национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» один из лидеров СЗК Аугуст Бригманис.

Он надеется, что и «Единство» преодолеет пятипроцентный барьер, и рекомендует этой партии не ввязываться в предвыборные объединения, так как в одиночку ее шансы больше.

Говоря о личностях, Бригманис назвал уход Солвиты Аболтини из политики потерей для «Единства», добавив, что хотел бы, чтобы новый лидер партии Арвил Ашераденс продолжал работать на должности министра экономики.

Оценивая призыв политиков к объединению латышских партий, Бригманис признал, что мелким партиям нужно что-то делать, если они хотят пройти в Сейм. Если объединения партий будут нелогичными, они распадутся, добавил Бригманис.

Он отметил также, что предложение президента Раймонда Вейониса о детях неграждан и вопрос о языке обучениия в школах позволили ВЛ-ТБ/ДННЛ и «Согласию» «порисоваться». По его словам, национальные вопросы - это неотразимая карта «националов»