Латвия не признает независимость Каталонии

Латвия не признает провозглашенную в одностороннем порядке независимость Каталонии, говорится в распространенном МИД заявлении об официальной позиции Латвии в связи с событиями в Испании, сообщает агентство ЛЕТА.

Последние события в Испании не меняют позицию правительства Латвии в вопросе о Каталонии - Латвия по-прежнему считает этот вопрос внутренним делом Испании, который должен быть решен согласно испанским законам и конституции. В заявлении выражается надежда на то, что вопрос Каталонии будет решен путем диалога в рамках Конституции Испании.

«У Латвии и Испании - тесные двухсторонние отношения, Испания является союзником Латвии в ЕС и НАТО, а также в других международных организациях. Испания - демократическое, уважающее власть закона государство, ее вклад в защиту ценностей ЕС в мире неоценим. Поэтому ситуацию необходимо решать, соблюдая соответствующее нормативное регулирование страны-участницы ЕС и ЕС», - говорится с заявлении МИД.

Как уже писал Русский TVNET, каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента (всего в нем 135 депутатов) бойкотировали голосование.

Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов — это было требование Мадрида.

В свою очередь ведущие страны мира не признали провозглашение независимости Каталонией и поддерживают территориальную целостность Испании.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Белый дом подтверждает поддержку единой Испании.

«Мы повторяем слова Госдепартамента: мы подтверждаем, что поддерживаем единую Испанию»,

− отметила она.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти не признают декларацию о независимости Каталонии и намерены вести диалог только с официальным Мадридом.

«Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один − это правительство в Мадриде», − сказано в заявлении министра иностранных дел Франции.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также высказалась в поддержку единства Испании, указав на незаконность референдума о независимости Каталонии.