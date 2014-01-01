Жданок, Мамыкина и Юрканса пригласили посетить Крым

В конце октября в Сочи прошел очередной форум дискуссионного клуба «Валдай», на котором создатели внешней политики России, представители приближенных к власти СМИ и лояльные Кремлю иностранные эксперты обсуждают глобальную политику. Важность дискуссии увеличивает то, что в ее завершении выступает президент России Владимир Путин. Обычно на «Валдае» он озвучивает тезисы, которые затем отражаются во внешней политике страны.

«Я считаю, что мононациональные страны – не панацея от возможных конфликтов, а наоборот, так как после разделения и приобретения суверенитета, могут возникнуть столкновения за осуществление интересов новых стран. Поэтому, если народы объединены в единых странах, в пределах больших границ, то выше вероятность того, что государство будет осуществлять сбалансированную политику» - говорит президент РФ.

Негативное отношение к национальным странам Путин выразил, комментируя не только попытки Каталонии и Курдистана обрести независимость, но и более давние события – распад СССР и Югославии.

И на этот раз президент России продолжал винить во всех несчастьях Соединенные Штаты Америки, которые бессовестно использовали слабость России после распада СССР. Это является причиной, почему России теперь можно отказаться от невыгодных обязательств.

Балтийские страны и Латвию Путин на этот раз не упоминал. Имя Латвии на «Валдае» прозвучало лишь потому, что в мероприятии участвовал гость из Латвии. Янис Юрканс, первый министр иностранных дел восстановленной Латвии.

На мероприятии Юрканс с речью не выступал. В интервью газете «Известия» после конференции Юрканс выразил мнение, которое противоречит внешней политике Латвии и совпадает с тезисами пропаганды Кремля. Например, что

вопрос Крыма решен, Крым – это Россия. Латвия - очень коррумпированная страна.

Что из богатейшей республики СССР, Латвия стала одной из беднейших стран Европы, которая за 27 лет после восстановления независимости ничего нового не смогла создать. В интервью «Nekā personīga», он подтвердил, что действительно говорил это.

В российской прессе прозвучало, что

бывший министр иностранных дел Латвии на конференции был в статусе почетного гостя.

Это говорит и сам Юрканс.

Шестого ноября в Ялте пройдет конференция «Крым в современном международном контексте». На нее приглашены сторонники Крыма, там планируется основать ассоциацию «Друзья Крыма».

На мероприятии ждут и трех делегатов от Латвии.

Конференцию организует Совет министров Республики Крым. Главный ответственный – заместитель председателя совета и Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Он занимает эти должности уже с 2014 года. В прошлом году США включило его в список должностных лиц России, подверженных санкциям.

Ни один из ожидаемых гостей Крым все-таки не посетит.

У Жданок в это время дела в Москве, Мамыкин ничего о такой конференции не знает. Юрканс тоже не поедет.

Хоть на словах Жданок, Мамыкин и Юрканс призывают признать Крым частью России, поездок туда они избегают. Практика показывает, что те должностные лица, предприниматели или артисты, которые участвуют в мероприятиях, организованных Республикой Крым, попадают в черные списки Украины.

В интервью Юрканс также отрицал, что его недавняя активность в связях с Россией могла бы свидетельствовать о создании новой политической силы или о том, что через два года он хочет попасть в Европейский Парламент.