Аболтиню исключили из партии, но в Сейме она останется

Исключенная из партии «Единство» Солвита Аболтиня продолжит работать в парламентской фракции партии до сложения депутатского мандата.

Как сказала Аболтиня агентству ЛETA, решение правления партии не меняет ее планов, а вопрос о дальнейшей деятельности фракции решат ее депутаты.

Исключение из партии «никоим образом не влияет» на ее решение сложить депутатский мандат и на сроки, когда она планирует это сделать, заявила Аболтиня. Работу в Сейме она решила оставить до конца года.

На вопрос, не намерена ли она сама уйти с должности председателя фракции «Единства», не дожидаясь голосования, Аболтиня ответила, что правление партии все еще официально не известило ее о принятом в понедельник решении.

Она считает решение о ее исключении из партии циничным и противоречащим принципам демократии.

Эта ситуация не меняет ее отношения к правительству и к тому, что она делает, добавила Аболтиня.

Как сообщалось, бывшая лидер партии «Единство» и руководитель парламентской фракции Солвита Аболтиня исключена из партии за комментарии и поведение в то время, когда «Единство» обсуждало возможность смены министра экономики. Председателем парламентской фракции «Единства» планируется назначить депутата Хосама Абу Мери.