Вейонис: для сильного ЕС важны безопасность и благополучие восточных соседей

Для сильного ЕС важны безопасность и благополучие восточных соседей, заявил сегодня в Брюсселе на саммите Восточного партнерства президент Латвии Раймонд Вейонис.

На саммите было принято решение об углубленном сотрудничестве со странами Восточного партнерства в стратегически важных секторах - экономике, транспорте, управлении и укреплении государственных органов, образовании и мобильности. В каждой сфере выдвинуты конкретные задачи для сотрудничества.

«Важно, чтобы граждане ЕС и стран Восточного партнерства видели, что в странах проходят остро необходимые реформы, укрепляется власть закона. Только на основании конкретных достижений мы можем укреплять наше сотрудничество с восточными партнерами», - сказал Вейонис. Латвия отмечает, что сотрудничество со странами, далеко ушедшими по пути реформ, должно быть более тесным. «Усилия должны быть вознаграждены», - заявил президент.

Он напомнил, что Латвия принимает активное участие в политике Восточного партнерства с самого начала, сотрудничество с соседями было приоритетом председательства Латвии в ЕС. Латвия накопила значительный опыт реформ и готова делиться им.

«Латвия продолжит поддерживать введение договоров об ассоциации ЕС с Грузией, Молдавией и Украиной, более тесное экономическое сотрудничество и процессы визовой либерализации, которые будут способствовать дальнейшему приближению восточных партнеров к странам ЕС», - сказал Вейонис.