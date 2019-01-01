В Сейме нет поддержки всенародным выборам президента

Мнения парламентских фракций, представленные юридической комиссии, свидетельствуют, что в Сейме нет необходимой поддержки всенародному избранию президента Латвии, заявил глава комиссии Гайдис Берзиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Сейм нынешнего созыва не готов к столь радикальным изменениям к Конституции, сказал он. Поддержку инициативе выразили отдельные депутаты.

Президент Раймонд Вейонис в июне призвал Сейм установить, что президента Латвии уже в 2019 году будет выбиратт народ.

Для принятия таких поправок нужны голоса двух третей депутатов парламента.