Идея от ВЛ-TБ/ДННЛ: Предвыборная агитация только на латышском языке

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-TБ/ДННЛ) подало в Сейм законопроект, разрешающий предвыборную агитацию только на государственном языке.

ВЛ-TБ/ДННЛ предлагает также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за неиспользование госязыка в предвыборной агитации в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.

Эти изменения повысили бы ответственность избирателей в отношении освоения латышского языка и вытекают также из преамбулы Конституции Латвии,

подчеркивает ВЛ-TБ/ДНН.

Партия подала в Сейм также поправки к закону о труде, касающиеся использования госязыка. Они предусматривают, что работодателю запрещается требовать от работника знания конкретного иностранного языка, использование которого не входит в его рабочие обязанности. Работодателю, если это государственное или муниципальное учреждение или предприятие, запрещается требовать знания языка, который не является официальным языком ЕС. Правда, правительство сможет устанавливать исключения.

Предлагается также дополнить закон о труде нормой, согласно которой работник при выполнении рабочих обязанностей в общении с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык.