Скандальная Cambridge Analytica распространяла дезинформацию и в Латвии

В последние дни Facebook оказалась в центре серьезного скандала, суть которого состоит в том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила личные данные более 50 миллионов пользователей Facebook и использовала их для предвыборной кампании Дональда Трампа. После публикации материалов совет директоров совет директоров Cambridge Analytica принял решение отстранить от занимаемой должности исполнительного директора компании Александра Никса. В то же время стало известно, что филиал Cambridge Analytica – компания SCL Group не скрывает, что занималась различными манипуляциями, в том числе и попытками рассорить латышей и русскоязычных жителей перед выборами в Латвии, сообщает Bloomberg.

«Если коротко – русские обвинялись в безработице и других экономических проблемах», - сказано в материалах SCL Group для потенциальных клиентов.

В 2010 году компания SCL Group консультировала Айнара Шлесерса и Андриса Шкеле, которые в тот год в последний раз попали в Сейм, но из-за слабого результата до власти не добрались, сообщает LETA.

Поэтому тактика «стратегии Трампа» оказалась недейственной. Советник Шкеле Марцис Бендикс в интервью Bloomberg в прошлом отметил, что SCL Group заказала опрос у агентства социальных исследований Latvijas fakti, но за проделанную работу не заплатила.

Услуги SCL Group стоили дорого, но «никто из участников кампании не видел никакого анализа или наброска стратегии, основанного на фокус-группах», - сказал Бендикс.

Никс в свое очередь сообщил, что передал партии Шлесерса свой доклад, а его компания не была ответственной за оплату услуг исследователей общественного мнения. Руководитель Latvijas fakti Айгар Фреиманис отрицает это высказывание, указав, что договор был именно с SCL Group. Шлесерс этот вопрос никак не комментировал.