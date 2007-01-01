Чтобы вернуть долг, мэр Елгавы продал одну из своих автомашин

Мэр Елгавы Андрис Равиньш в 2017 году продал одну из своих автомашин и вернул долг, задекларированный в 2016 году, свидетельствует декларация должностного лица, опубликованная СГД.

Зарплата Равиньша в думе за прошлый год составила 34 459 евро, что немногим более зарплаты в 33 621 евро, указанной в декларации за 2016 год. В графе доходов мэра указаны также около 9 евро, полученные в виде процентов от вклада в банке и 1400 евро, полученные от продажи автомашины Volvo S60 2002 года выпуска, которая в собственности А.Равиньша находилась с 2007 года.

Продажу транспортного средства подтвердил сам председатель городской думы Андрис Равиньш.

В его собственности по-прежнему находятся легковой автомобиль Volvo S80 2007 года выпуска, VAZ-2105 (1991 года выпуска) и грузовой фургон UAZ-452 (1984 года выпуска).

Наличные накопления мэра задекларированы в размере 3500 евро, а безналичные - 874 доллара США (около 805 евро) и 23 168 евро в банке. Еще год назад в евро он держал в банке меньшую сумму - 18 812 евро.

В декларации 2017 года Равиньш уже не указал долговые обязательства в размере 2026 евро, задекларированные в 2016 году.

У мэра города в совместной собственности имеется квартира в Елгаве, а также два объекта недвижимости в Сесавской волости Елгавского края.