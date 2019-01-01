Перевод школ на латышский: «Согласие» пишет президенту и думает об обращении в суд

Парламентская фракция «Согласия» может обратиться к президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой не провозглашать поправки к законам, предусматривающие постепенный переход к образованию на государственном языке.

Как рассказал заместитель председателя фракции Игорь Пименов, он работает сейчас над подготовкой письма Вейонису.

«Часы включены, и нам дается десять дней», - добавил он.

Также депутаты «Согласия» рассмотрят возможность обратиться в Конституционный суд.

«У нас есть серьезные аргументы, доказывающие, что то, что преподносится сейчас как окончательное решение в сфере образования нацменьшинств, противоречит не только международным обязательствам Латвии, но и латвийскому законодательству и решениям, принятым Конституционным судом в этом веке», - сказал Пименов.

Как сообщалось, Сейм принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.