Ринкевич: активное обсуждение российских ракетных стрельб - успех пропаганды

Активное обсуждение тренировочных ракетных стрельб России в Балтийском море в значительной степени можно рассматривать как успех российской пропаганды, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Он отметил, что этому вопросу уделяется большое внимание, но нужно помнить о том, что подобные учения имеют определенное пропагандистское значение.

Ринкевич напомнил о том, что Министерство иностранных дел поручило послам Латвии в НАТО и ОБСЕ обсудить проведение таких учений на ближайших заседаниях советов послов. «Мы хотим обратить внимание на то, что подобные действия намеренно провокационны, а ограничения, которые приходится вводить в связи с учениями, вызывают проблемы», - сказал глава МИД.

Министр отметил, что международное право предусматривает возможность проводить подобные военные учения. «Вопрос не в том, что кто-то может разрешить или запретить. Международное право предусматривает, что государства могут проводить военные учения. Но о том, что они носят явно провокационный, запугивающий характер, уже очень много сказали и премьер-министр Марис Кучинскис, и президент Раймонд Вейонис, и представители Минобороны», - сказал Ринкевич.

Как сообщалось, Главный центр единой системы организации воздушного движения РФ информировал Латвию о том, что российские военно-морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет.

Проверки будут проходить с 6 до 18 часов. Российская сторона просит Латвию на этот период закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии.

Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России на этой территории проводить учения, Минобороны считает, что это вызывающие действия и демонстрация силы. Кроме того, подобные тренировочные запуски могут представлять угрозу для гражданских судов и самолетов над Балтийским морем.