Кучинскис прокомментировал слова Лембергса по делу Скрипаля

«Единству» очень хорошо известна позиция правительства и его руководителя, которые жестко осудили отравление в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля и поддержали введение антироссийских санкций, заявил премьер-министр Марис Кучинскис представителям СМИ.

Правление «Единства» сегодня на заседании коалиционного совета решило потребовать, чтобы Кучинскис отмежевался от высказываний председателя правления партии «Latvijai un Ventspilij», мэра Вентспилса Айвара Лембергса в связи с отравлением Скрипаля.

Кучинскис сказал, что с этим вопросом «Единство» может обратиться в Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), и вопрос о том, чтобы от кого-либо отмежеваться, не входит в компетенцию премьера.

После слов Кучинскиса лидер «Единства» Арвил Ашераденс сказал журналистам, что ответ премьера достаточен, и партия в этой связи никаких вопросов больше задавать не будет.

Лембергс, будучи руководителем входящей в СЗК партии, на прошлой неделе допустил в своих высказываниях благоприятную для России интерпретацию ситуации, выразив сомнения в позиции Великобритании, и «без всяких оснований связал это дело с ситуацией в Сирии». Ранее со стороны Лембергса звучали уничижительные слова в адрес НАТО и ее солдат в Латвии, напоминает «Единство».

«Для «Единства» высказывания и поведение члена правления СЗК как агента влияния России неприемлемы. Призываем СЗК ясно дефинировать свою позицию о принадлежности Латвии к евроатлантическому блоку, который является гарантом безопасности и независимости страны», - заявил ранее лидер «Единства» Арвил Ашераденс.