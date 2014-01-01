Судраба повторно избрана председателем NSL

На состоявшемся сегодня съезде партии «No sirds Latvijai» (NSL) ее председателем повторно избрана Ингуна Судраба, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

Также делегаты избрали новое правление NSL, в которое вошли десять человек.

На съезде принята резолюция, в которой отмечается, что NSL - «партия сильных людей, настроенная против правящей элиты, которая делает свою работу от всей души».

Судраба сообщила агентству ЛЕТА, что уже в понедельник, 14 мая, состоится заседание нового правления, на котором будут обсуждаться кандидаты NSL на предстоящих осенью выборах.

Судраба возглавляет NSL с момента ее основания в 2014 году.

По данным опроса SKDS, в апреле за NSL были готовы голосовать 0,7% населения.