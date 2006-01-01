Мэр Риги и председатель партии «Согласие» Нил Ушаков нанял политического американского консультанта высокого ранга Кристиана Ферри (Christian Ferry), чтобы помочь партии победить на выборах в Сейм в октябре.

Re:Baltica в сотрудничестве с Buzzfeed.com выяснила, что американец уже несколько раз приезжал в Ригу ипоследний раз был несколько недель назад. В электронном письме Ферри признался, что у него заключен договор о консультациях с партией «Согласие», который предусматривает помощь в принятии стратегических политических решений, разработка политического послания и исследование общественного мнения.

Ферри в своем электронном письме указывает, что встретил Ушакова в Вашингтоне, где их познакомил «общий друг Дэвид Меркел (David Merkel). Дэйвид знал про мою успешную работу в Латинской Америке и про восхищение мэра Ушакова моими двумя предыдущими работодателями Маккейном и Грэмом».

Ферри уже более двадцати лет занимается политическими консультациями и среди его крупных работодателей были два влиятельных сенатора-республиканца в США и кандидаты в президенты - Линдси Грэм и Джон Маккейн. Ферри также имеет опыт работы в Восточной Европе, где в 2006 году, как сотрудник фирмы Davis-Manafort консультировал в то время поддерживаемого Кремлем премьер-министра Украины Виктора Януковича. Янукович позднее стал президентом Украины и после свержения сбежал в Россию.

Ушаков от комментариев отказался. Журналисты спрашивали о сумме гонорара американского консультанта и где партия возьмет деньги. Пожертвования «Согласию» в этом году составляют неполные 100 тысяч евро.