Жданок об образовании, языках, отношениях с Россией и «культе Ушакова»

К экс-европарламентарию, сопредседателю партии «Русский Союз Латвии», организатору пикетов против перевода школ на латышский язык обучения Татьяне Жданок, которую многие упрекают в том, что она использует борьбу за сохранение школ нацменьшинств как политическую рекламу и способ обеспечить себе необходимую для попадания в Сейм поддержку избирателей, в настоящее время применен статус лица, против которого начат уголовный процесс. В интервью Русскому TVNET она рассказала о допросе, видении будущего и настоящего Латвии, проблемах образования, «культе Ушакова» и о том, как сама изучала латышский и другие языки.