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Жданок об образовании, языках, отношениях с Россией и «культе Ушакова»

Виктория Пушкеле/ Русский TVNET
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эксклюзив
Фото: RIA Novosti/Scanpix

К экс-европарламентарию, сопредседателю партии «Русский Союз Латвии», организатору пикетов против перевода школ на латышский язык обучения Татьяне Жданок, которую многие упрекают в том, что она использует борьбу за сохранение школ нацменьшинств как политическую рекламу и способ обеспечить себе необходимую для попадания в Сейм поддержку избирателей, в настоящее время применен статус лица, против которого начат уголовный процесс. В интервью Русскому TVNET она рассказала о допросе, видении будущего и настоящего Латвии, проблемах образования, «культе Ушакова» и о том, как сама изучала латышский и другие языки.

1

Про уход из Европарламента и «сожженные мосты»
2

Про уголовный процесс и арест Гапоненко и Линдермана
3

Про «Согласие» и «культ Ушакова»
4

О проблемах Латвии, выборах в Сейм и зарплатах в конвертах
5

О международных отношениях и России
6

И снова о школах, проблемах образования и языке
7

Как Жданок сама учила латышский и другие языки
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