ПБ: находясь на свободе, Линдерман может помешать расследованию его дела

Полиция безопасности (ПБ) считает, что, находясь на свободе, подозреваемый в разжигании межнациональной вражды и в организации массовых беспорядков пророссийский активист Владимир Линдерман может помешать досудебному расследованию.

Подробнее вчерашнее решение суда освободить Линдермана из-под стражи в ПБ агентству ЛЕТА не прокомментировали.

Другая мера пресечения в отношении Линдермана пока не избрана, это может быть сделано в среду, сообщила агентству ЛЕТА адвокат Линдермана Елена Квятковская.

Как сообщалось, 21 мая Рижский окружной суд решил избрать в отношении арестованного Линдермана меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Жданок в связи с организованным Русским союзом Латвии (РСЛ) и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.

18 апреля ПБ начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10-м Уголовного закона «Преступления против государства».

ПБ оценит также возможные противоправные действия во время первомайского шествия РСЛ в Риге.

По просьбе ПБ 10 мая суд Видземского предместья Риги санкционировал арест Линдермана.

Адвокат Линдермана Елена Квятковская обжаловала решение суда в Рижском окружном суде.

Адвокат также подала в Генпрокуратуру жалобу на необоснованное применение физической силы при задержании Линдермана.