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Победительница Евровидения выступила на разогреве конгресса «Согласия»

Русский TVNET
Нил Ушаков и Янис Урбанович | Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня, 26 мая в Доме Черноголовых проходит конгресс социал-демократической партии (СДП) «Согласие». Перед началом выступлений и панельных дискуссий с прямыми включения из регионов Латвии и микрорайонов Риги, с песнями и танцами выступила латвийская певица Мария Наумова.

Яркое выступление Наумовой (Певица под псевдонимом Marie N победила на конкурсе песни Евровидение в 2002 году) должно было зажечь членов «Согласия» на такие же яркие выступления.

Насколько это хорошо получилось, жители могли лично убедиться благодаря прямой трансляции с конгресса.

Конгресс "Согласия" в режиме реального времени

«Что будет с Латвией? С экономикой? Медициной? Школами? Участвуй в конгрессе своей партии! Прямая трансляция весь день, без какой-либо цензуры, с 10.00 до 18.30», - на страничке в Facebook агитировали представители партии.

В конгрессе принимают участие около 700 человек, в том числе 42 гостя из 12 стран Европы. Известно, что с 2017 года «Согласие» является полноправным членом Европейской Социалистической партии (PES).

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