Посольство России ответило Шадурскису о возможной школе в Латвии

В пятницу, 6 июля, СМИ распространили заявление министра образования Латвии Карлиса Шадурскиса, в котором он акцентировал, что создание российских школ в Латвии - это лишь фантазии посла России в Латвии Евгения Лукьянова, и под ними нет никакого правового основания. Напомним, так министр отреагировал на высказанную послом идею создавать в Латвии школы при Российском посольстве и консульствах.

Вечером того же дня Посольство России в Латвии в социальной сети Facebook прокомментировала мнение Шадурскиса. Приводим комментарий полностью:

«С интересом ознакомились с высказыванием министра образования Латвии К.Шадурскиса относительно возможного открытия в Латвии русской школы при Посольстве. Такие посольские школы успешно функционируют в более чем 70 странах мира, в том числе и в соседних с Латвией Финляндии и Швеции. Также хотели бы напомнить, что при Посольстве Латвийской Республики в Москве действует латышская воскресная школа, работу которой курирует только латвийская сторона. Возникает вопрос - о каких «фантазиях» говорит К.Шадурскис, если решение об организации русской школы в принадлежащем Российской Федерации здании является исключительно прерогативой нашей страны? «Принцип экстерриториальности» пока еще никто не отменял. См. Венская конвенция 1961 г.».

Латвийский МОН с новым ответным заявлением пока не выступал.