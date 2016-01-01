1 из 100: депутат Сейма Янис Рукс. Он доволен, что оборонный бюджет достиг 2% от ВВП

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Янис Рукс от партии «Латвийское объединение регионов» (ЛОР).

Малоизвестный депутат Янис Рукс трудится во многих комиссиях, но особенное внимание он уделяет вопросам безопасности.

Одним из своих главных достижений он считает то, что в 2018 году оборонный бюджет Латвии достиг 2% от ВВП.

Напомним, Латвия является одним из немногих государств НАТО, которые выделяют 2% от ВВП на оборону. В этом году оборонный бюджет Латвии составляет 576,34 млн евро, что на 126,8 млн евро больше, чем в прошлом году.

В 2016 году оборонный бюджет Латвии составлял 1,4% от ВВП, в 2017 году - 1,7%. Но, начиная с 2018 года Латвия обязалась выделять на оборону ежегодно 2% от ВВП, чему несказанно рад Рукс. Подробнее в видео и инфографике от TVNET.