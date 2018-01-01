ЦИК начинает прием списков кандидатов в депутаты Сейма 13-го созыва

Сегодня с 10.00 политические партии и их объединения могут подавать списки кандидатов в депутаты на предстоящие в октябре выборы Сейма 13-го созыва.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет принимать списки кандидатов до 7 августа.

Списки кандидатов на выборы Сейма могут подавать зарегистрированные в Регистре предприятий по меньшей мере за год до выборов партии и их объединения, состоящие по меньшей мере из 500 членов.

Каждая партия или объединение партий может заявить на выборы Сейма до 115 кандидатов в депутаты, в каждом из пяти избирательных округов число заявленных кандидатов может на три превышать число избираемых в округе депутатов. Один и тот же кандидат может быть заявлен только в одном списке в одном избирательном округе.

Баллотироваться на выборах в Сейм могут граждане Латвии, на день выборов достигшие 21-летнего возраста.

К списку кандидатов должны прилагаться подписанная всеми кандидатами предвыборная программа партии, подписанное каждым кандидатом заявление о согласии баллотироваться на выборах, декларация о соответствии кандидата требованиям закона о выборах Сейма, свидетельство о его владении латышским языком и другие сведения, установленные законом о выборах Сейма.

За подачу списка кандидатов на счет ЦИК необходимо перечислить залог в размере 1400 евро, который возвращается партии, если на выборах ее список получит хотя бы одно депутатское место. В противном случае залог перечисляется в госбюджет.

Поданные списки кандидатов, предвыборные программы и сведения о кандидатах будут опубликованы на сайте ЦИК «sv2018.cvk.lv». С 1 октября избиратели смогут ознакомиться с ними также на избирательных участках.

На предыдущих выборах Сейма было зарегистрировано 13 списков кандидатов в депутаты от партий и их объединений и 1156 кандидатов.