Хотел как лучше, а вышло ... Бдительный мужчина вызвал полицию и получил штраф

Странный сюприз ожидал одного бдительного гражданина, который обратился в полицию из-за сильных криков, но позже получил штраф за свой поступок.

«Вчера был случай, по поводу которого я написал письмо в думу Стопиньского края, но не получил ответа. Дело в том, что я услышал шумное поведение и ругань в районе Дарзини. Позвонил по номеру 110, пожаловался на ситуацию», порталу TVNET рассказывает местный житель.

Мужчина дождался сотрудников полиции. Оказалось, что в том месте просто празднуют день рождение и все в порядке. «Полиция дала мне пояснительный лист, где я описал всю сложившуюся ситуацию - услышал шум и вызвал стражей порядка».

После этого мужчине вручили протокол об административном нарушении за ложный вызов, а также приглашение на рассмотрение дела.

«Неужели, если человек видит что-то подозрительное, но конкретного факта нарушения нет, нужно сразу заводить административное дело? Получается, лучше вообщеникак не реагировать? Если действительно произойдет что-то плохое и кто-то пострадает, человек не должен сообщить в полицию, поскольку в случае неспособности подтвердить подозрения, вызывающему будет составлен протокол об административном правонарушении за «преднамеренно» необоснованный вызов?»- задает читатель риторические вопросы.

Портал TVNET обратился в думу Стопиньского края и полицию местного самоуправления, чтобы получить комментарий по поводу сложившейся ситуации.

Начальник полиции Стопиньского края Айнарс Берцис подтвердил, что 24 мая был получен вызов, на который отправился экипаж для выяснения обстоятельств.

«На данный момент можем информировать, что начато административное дело» говорит Берцис. Обстоятельства дела полиция комментировать не стала.

«Если персона, которую призвали к административной ответственности, не согласен или хочет пояснить и ознакомится с материалами дела, у него есть на это право в соответствии с пунктом 260» говорит начальник полиции Стопиньского края.

Тем не менее, пресс-секретарь думы Стопиньского края указывает:

«Безусловно, мы призываем жителей сообщать в ответственные органы о нарушениях и опасных ситуациях, ведь каждый случай индивидуален. Главное, не оставаться равнодушным».