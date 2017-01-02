В прошлом году российская военная техника реже приближалась к границам Латвии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В прошедшем году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.

В 2015 году российская военная техника возле латвийских границ была замечена более 270 раз. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии идентифицировали более 140 полетов российских самолетов, а также 130 случаев появления вблизи территориальных вод Латвии российских подводных лодок и кораблей.

Как сообщили в Минобороны, в 2016 году российские самолеты появлялись возле границ Латвии 112 раз, корабли - 97 раз. Как и в предыдущие годы, Россия демонстрировала широкий спектр вооружения - истребители, транспортные самолеты, самолеты-разведчики, фрегаты, корветы, подводные лодки и другие виды военной техники.

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Как указали в Минобороны, военная активность России в Западном военном округе, который граничит со странами Балтии, значительно возросла после аннексии Крыма в 2014 году - увеличилась интенсивность военных учений и их масштабы, развивается и совершенствуется военная инфраструктура, а самолеты и корабли появляются в непосредственной близи от границ Латвии.

В Минобороны подчеркнули, что НВС следят за военной деятельностью России с момента аннексии Крыма и располагают всеми необходимыми ресурсами для выполнения этих задач.

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