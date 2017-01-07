В результате взрыва в городе Аазаз на севере Сирии погибли 25 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники в субботу, 7 января.

По данным СМИ, в городе взорвался заминированный автомобиль.Как отмечает Associated Press, взрыв произошел на многолюдном рынке. Некоторые активисты сообщают о 30-50 погибших.

Отметим, Аазаз находится в десяти километрах от турецкой границы.

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Напомним, на 23 января в Астане запланированы очередные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Результатом новых переговоров может стать «дорожная карта» по разрешению конфликта.

При этом девять сирийских оппозиционных групп отказались от этих переговоров.

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