Киев в суде ООН потребовал от Москвы компенсацию за «Боинг»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о содержании иска Киева к Москве, поданном в Международный суд ООН. Об этом сообщает во вторник, 17 января, «112 Украина».

«Я хочу четко подчеркнуть, в чем мы обвиняем Россию. Мы считаем, что при поддержке РФ были совершены такие акты терроризма: сбивание самолета «Малайзийских авиалиний», обстрелы жилых районов Мариуполя, когда убили 30 человек, обстрелы жилых районов Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса в Волновахе, взрыв во время Марша единства в Харькове», — заявил министр.

Глава МИД добавил, что от Москвы требуют «безотлагательно прекратить поставки оружия и любых средств помощи, тренировки вооруженных формирований и их финансирование». Кроме того,

Киев ожидает возвращения «Украине контроля над участком украино-российской границы с целью предупреждения актов терроризма»

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Климкин заявил, что Украина хочет признания миром и Международным судом нарушений со стороны России, а также реституции своих прав и соответствующей компенсации.

МИД России ранее во вторник заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты. В ведомстве считают, что обращение Киева в Гаагу преследует лишь сиюминутные политические интересы.

О подаче иска стало известно 16 января. Отмечалось, что

он касается Конвенции по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией, а также регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, и отвергают обвинения, касающиеся внутреннего конфликта на юго-востоке Украины.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, недалеко от границы с Россией. Все 298 человек, находившиеся на борту (в основном подданные Нидерландов), погибли.

Украина обвиняет в уничтожении самолета Россию. В Госдуме эти заявления называют политической провокацией. При этом официальное расследование произошедшего, ведущееся голландской стороной, еще не завершено.

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