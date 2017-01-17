ЕC отказался оплачивать Литве забор на границе с Калининградом

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Финансирование заборов на внешних границах ЕС не предусмотрено, заявили в Еврокомиссии. Однако Брюссель перечислит Вильнюсу средства на создание системы наблюдения за границей.

Еврокомиссия не станет выделять Литве деньги на строительство забора для усиления пограничного контроля с Калининградской областью России. «Строительство забора как такового мы не финансируем», - пояснила в ответ на запрос агентства AFP представительница пресс-службы Еврокомиссии в Брюсселе во вторник, 17 января.

Помощь Европейского Союза входящим в него странам на внешних границах сводится к оплате средств для «управления границей», в частности пограничного наблюдения и необходимого для него оборудования.

В качестве примеров сотрудница Еврокомиссии привела тепловизоры и системы сигнализации, оснащенные датчиками, которые Брюссель готов предоставить Вильнюсу. Одновременно она подчеркнула, что финансирование каких-либо «заборов или иных барьеров» на внешних границах невозможно.

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«Танки он не остановит»

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, длина забора составит 130 км, высота - 2 м. Строительство начнется весной и завершится к концу 2017 года. Общая стоимость проекта оценена в 30 млн евро. Министр указал, что

забор станет препятствием для контрабандистов и укрепит внешние границы ЕС. «Танки он не остановит, но перелезть через него будет непросто»,

- сказал Мисюнас агентству AFP.

Ранее литовские СМИ сообщали, что на строительство забора в 2017 году из бюджета страны планируется выделить 3,6 млн евро. Рядом с заградительными сооружениями установят современную систему наблюдения за безопасностью границы. До сих пор граница Литвы и Калининградской области России обозначалась только специальными знаками и контрольной полосой шириной 13 метров.

В 2016 году соседняя Эстония начала устанавливать на переходах на границе с РФ камеры наблюдения, подобные тем, что размещены на литовско-белорусской границе.

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