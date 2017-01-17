В Черном море близ Анапы нашли неопознанный беспилотник

В Крыму
 

В Крыму. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения обнаружен в Черном море в окрестностях Анапы.

Информация об обнаружении черного двухметрового беспилотника на реактивной тяге с бортовым номером 646 и отметкой «А06» появилась в соцсетях. Автор сообщения рассказал, что видел БПЛА на пляже в Анапе, и рядом работали сотрудники ФСБ и полиции.

Источник «Интерфакса» в оперативных службах Краснодарского края подтвердил этот факт. «В минувшее воскресенье в районе Благовещенской косы недалеко от побережья был обнаружен и поднят беспилотный летательный аппарат Airbus Direct Targets. В настоящее время устанавливается его происхождение, предназначение и обстоятельства падения в море», — сказал источник.

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