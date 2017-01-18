СМИ показали письмо Януковича к Путину о вводе войск в Украину

Виктор Янукович
 

Виктор Янукович. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Издание Цензор.нет опубликовало фотографии письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

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В нем политик просит президента РФ ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

«Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», - под такими словами стоит подпись Януковича.

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По данным издания, это именно то письмо, которое постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 4 марта представил на экстренном заседании Совбеза организации, созванном по инициативе Москвы.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что письмо находится в материалах дела в отношении Януковича о государственной измене с ноября 2016 года.

Напомним, ранее секретариат ООН предоставил Украине фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска России на территорию страны.

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