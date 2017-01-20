Путин начинает завоевывать умы, если и не сердца американцев

«По свежим данным Pew Research, 90% американцев расценивают «силу и влияние России» как угрозу, а 72% верят, что Россия нанесла хакерские атаки по Национальному комитету Демократической партии и избирательному штабу Хиллари Клинтон», - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. «Короче говоря, Америку убедили, как бы мало она ни доверяла своим СМИ и другим институтам», - замечает автор.

Но другие результаты опросов свидетельствуют: «как и санкции, наложенные президентом Обамой на Россию, попытки демонизировать Россию в отместку за ее вмешательство, по-видимому, привели к обратным результатам», рассуждает автор.

Опрос Pew показал, что число тех, кто относится к Путину положительно, слегка повысилось по сравнению с данными двухлетней давности. Это произошло, так как республиканцы стали относиться к Путину намного лучше.

«Это не любовь, а скорее уважение скрепя сердце»,

- говорится в статье.

Реклама

43% респондентов в опросе Washington Post/ABC News утверждают, что Трамп относится к России слишком дружелюбно, а 40% назвали его подход правильным. 75% республиканцев и 52% белых избирателей в целом одобряют подход Трампа.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Putin Starts to Win American Minds, if Not Hearts

Бершидский заключает: «Электорат Трампа поверил всему, что сказано о растущей напористости России на международной арене и ее дерзком желании вести игру на американской территории, но не воспринял рекомендации, которые к этому прилагались». Призывы либералов и традиционных республиканцев ужесточить меры, призванные обуздать Россию, в основном игнорируются.

«Идея Трампа о договоренности с Россией о какой-то взаимоприемлемой сделке столь же популярна у электората в целом, как и концепция жестких ответных мер. А среди республиканцев эта идея пользуется огромной популярностью», - пишет автор.

По мнению Бершидского, в определенном смысле сбылось желание Путина, который всегда хотел от США не любви, а "неидеологизированного диалога об общих интересах и взаимоналагаемых "красных чертах".

Избиратели-республиканцы, по-видимому, уполномочили Трампа на похожий курс.

«Они сознают, что Россия - не дружественная держава, но склоняются скорее к переговорам, чем к непреклонной конфронтации»,

- пишет автор.

Бершидский приводит несколько возможных объяснений: после войн ХХ века и последних 15 лет народ трудно спровоцировать на воинственность, либо налицо уважение к российскому статусу ядерной державы, либо смена режима в России кажется несбыточной целью. Либо, убедив американцев в том, что Россия успешно вмешалась в ход выборов в США, демократы и СМИ упрочили веру в могущество России и установку на осмотрительность.

«Если последнее из этих предположений верно, то США продолжают укреплять власть Путина»,

- считает Бершидский.

«Возможно, это к лучшему: в долгосрочной перспективе Путину, возможно, будет труднее пережить конструктивные отношения с Западом, чем враждебные», - добавляет он.

Еще по этой теме