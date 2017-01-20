Путин начинает завоевывать умы, если и не сердца американцев

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

«По свежим данным Pew Research, 90% американцев расценивают «силу и влияние России» как угрозу, а 72% верят, что Россия нанесла хакерские атаки по Национальному комитету Демократической партии и избирательному штабу Хиллари Клинтон», - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. «Короче говоря, Америку убедили, как бы мало она ни доверяла своим СМИ и другим институтам», - замечает автор.

Еще по этой теме

Но другие результаты опросов свидетельствуют: «как и санкции, наложенные президентом Обамой на Россию, попытки демонизировать Россию в отместку за ее вмешательство, по-видимому, привели к обратным результатам», рассуждает автор.

Опрос Pew показал, что число тех, кто относится к Путину положительно, слегка повысилось по сравнению с данными двухлетней давности. Это произошло, так как республиканцы стали относиться к Путину намного лучше.

«Это не любовь, а скорее уважение скрепя сердце»,

- говорится в статье.

Реклама

43% респондентов в опросе Washington Post/ABC News утверждают, что Трамп относится к России слишком дружелюбно, а 40% назвали его подход правильным. 75% республиканцев и 52% белых избирателей в целом одобряют подход Трампа.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Putin Starts to Win American Minds, if Not Hearts

Бершидский заключает: «Электорат Трампа поверил всему, что сказано о растущей напористости России на международной арене и ее дерзком желании вести игру на американской территории, но не воспринял рекомендации, которые к этому прилагались». Призывы либералов и традиционных республиканцев ужесточить меры, призванные обуздать Россию, в основном игнорируются.

«Идея Трампа о договоренности с Россией о какой-то взаимоприемлемой сделке столь же популярна у электората в целом, как и концепция жестких ответных мер. А среди республиканцев эта идея пользуется огромной популярностью», - пишет автор.

По мнению Бершидского, в определенном смысле сбылось желание Путина, который всегда хотел от США не любви, а "неидеологизированного диалога об общих интересах и взаимоналагаемых "красных чертах".

Избиратели-республиканцы, по-видимому, уполномочили Трампа на похожий курс.

«Они сознают, что Россия - не дружественная держава, но склоняются скорее к переговорам, чем к непреклонной конфронтации»,

- пишет автор.

Бершидский приводит несколько возможных объяснений: после войн ХХ века и последних 15 лет народ трудно спровоцировать на воинственность, либо налицо уважение к российскому статусу ядерной державы, либо смена режима в России кажется несбыточной целью. Либо, убедив американцев в том, что Россия успешно вмешалась в ход выборов в США, демократы и СМИ упрочили веру в могущество России и установку на осмотрительность.

«Если последнее из этих предположений верно, то США продолжают укреплять власть Путина»,

- считает Бершидский.

«Возможно, это к лучшему: в долгосрочной перспективе Путину, возможно, будет труднее пережить конструктивные отношения с Западом, чем враждебные», - добавляет он.

Еще по этой теме
Кратчайшая история взаимоотношений Трампа и Путина

Кратчайшая история взаимоотношений Трампа и Путина

СМИ показали письмо Януковича к Путину о вводе войск в Украину

СМИ показали письмо Януковича к Путину о вводе войск в Украину

В Венесуэле Путину присудили премию Чавеса

В Венесуэле Путину присудили премию Чавеса


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

8 ваших любимых продуктов, которые скоро просто исчезнут! Wo&Men

8 ваших любимых продуктов, которые скоро просто исчезнут!

Не для впечатлительных! Ботокс превратил красотку в чудовище Wo&Men

Не для впечатлительных! Ботокс превратил красотку в чудовище

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии" Hi-Tech

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии"

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным Wo&Men

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением Showbiz

Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением

TVNET спрашивает

Окунался ли ты на Крещение? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 