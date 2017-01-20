Экс-глава Volkswagen заявил, что до последнего не знал о жульничестве своих подчиненных

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Экс-глава германского автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн заявил в четверг германским парламентариям о том, что он не знал о манипуляциях с показателями выхлопов до официального признания компанией этого нарушения в сентябре 2015 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Нет, это не так», - сказал Винтеркорн, отвечая на соответствующий вопрос занимающейся расследованием данного скандала комиссии. «Я также ищу убедительные ответы», - добавил он.

Как отмечает Reuters, это первое публичное высказывание бывшего руководителя компании после принесенных им в сентябре 2015 года извинений в связи с дизельным скандалом. Винтеркорн ушел в отставку почти сразу после того, как в сентябре власти США объявили, что компания Volkswagen нарушила американские законы, скрывая токсичные выбросы своих автомобилей с дизельными двигателя.

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Летом 2016 года немецкая прокуратура объявила начале нового расследования в отношении Винтеркорна. По данным следствия, он своевременно не проинформировал инвесторов о возможных убытках в связи с «дизельгейтом» и тем самым манипулировал рынком.

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