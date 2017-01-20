Премьер Турции: США должны прекратить поддерживать террористов

 

Фото: AP/Scanpix

США должны прекратить оказывать поддержку террористам ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в России) в Сирии и Ираке. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, его цитирует «Анадолу».

«Надеемся, что Вашингтон прекратит оказывать поддержку террористическим группировкам в Сирии и Ираке под видом борьбы с ИГ. Также США должны пересмотреть свою позицию по вопросу экстрадиции Фетуллаха Гюлена», — отметил глава турецкого правительства.

Он также выразил надежду, что новая администрация США сделает все возможное, чтобы изменить негативное отношение турецкой общественности к американцам.

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Йылдырым также пожелал успехов на посту президента США Дональду Трампу, церемония инаугурации которого пройдет сегодня в Вашингтоне. «Мы желаем Трампу успехов. Партнерство США и Турции имеет глубокие исторические корни», — подчеркнул Йылдырым. «К сожалению, в свое время имели место ошибки, которые привели к охлаждению двусторонних отношений. Хочется надеяться, что администрация Трампа устранит все проблемы», — резюмировал премьер.

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