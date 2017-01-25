Названа самая популярная у туристов страна ЕС

Туристы в Испании
 

Туристы в Испании. Фото: REUTERS/Scanpix

Самым популярным у туристов государством Евросоюза в 2016 года оказалась Испания. Об этом сообщает статистическая служба ЕС Eurostat.

В Испании в прошлом году путешественники провели в отелях свыше 454 миллионов ночей. Рост по сравнению с 2015 годом составил почти восемь процентов.

Второе место делят Франция и Италия с результатом в 395 миллионов ночевок для каждой из стран. Этот показатель упал на 4,6 процента во Франции в 2016 году, а в Италии остался практически неизменным.

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Замыкает тройку Германия, где туристы провели в отелях 390 миллионов ночей (рост 2,8 процента). Четвертое место досталось Великобритании — 292 миллиона, что на 4,5 процента меньше, чем в 2015-м. В Австрии за 2016 год путешественники отдыхали в отелях почти 119 миллионов ночей (рост около пяти процентов).

В десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Нидерланды, Греция, Польша, Хорватия и Португалия. Лидером по увеличению числа туристических ночевок в 2016 году стала Болгария — плюс 18 процентов.

По информации турсервиса RoomGuru.ru, в тройку наиболее востребованных у российских путешественников стран в 2016 году вошли Грузия, Италия и Таиланд.


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