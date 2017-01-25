СМИ: жительница Польши в одиночку добралась пешком до Южного полюса

Жительница Польши Малгожата Войтачка несколько месяцев назад отправилась в пешее путешествие к Южному полюсу Земли и 25 января достигла своей цели. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

51-летняя полька в одиночку преодолела 1300 км. Путешествие заняло более двух месяцев. С каждым днем погодные условия становились все сложнее, мешал ураганный ветер и снегопады, но приходилось спешить, чтобы успеть к цели до закрытия сезона, пишет ТАСС.

«Жизнь прекрасна. Оно того стоило», - сказала Войтачка на финише, став первой полькой, которой удалось без посторонней помощи проделать этот путь.