Трамп впервые поговорил по телефону с Эрдоганом

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп провел первый телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источник в аппарате турецкого президента.

По информации газеты Daily Sabah, разговор начался в 00:05 по местному времени, продлился 45 минут и прошел в «позитивном» ключе. Информации о затронутых в беседе вопросах не приводится, отмечает ТАСС.

Пресс-служба Белого дома сообщала ранее, что президент США запланировал разговор с Эрдоганом, а также с председателем правительства Испании Марианом Рахоем.

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В сообщении о беседе с Трампом указано, что основной темой была борьба с терроризмом. «Президент Трамп вновь заявил об американской поддержке Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО, а также приветствовал вклад Турции в кампанию по борьбе с ИГ», - говорится в распространенном заявлении Белого дома. Кроме того, президенты обсудили «давние тесные отношения между Соединенными Штатами и Турцией», а также приверженность к «борьбе с терроризмом во всех его формах».

Daily Sabah при этом напоминает о важнейших острых темах во взаимоотношениях властей двух стран - указывая при этом, что все они относятся к деятельности предыдущей администрации.

Первым пунктом упоминается отказ США выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена - членов его организации Анкара считает ответственными за провальную попытку госпереворота летом прошлого года.

Второе важнейшее разногласие - поддержка США курдских отрядов самообороны в Сирии. Курды первыми начали оказывать успешное сопротивление наступлению террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в контролируемых ими районах, и США со временем стали называть их самой эффективной силой среди своих союзников. При этом в Турции эти вооруженные отряды считаются связанными с экстремистскими курдскими группировками, и сотрудничество с ними США вызывает постоянное раздражение Анкары.

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