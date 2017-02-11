В Саратове пятеро мужчин пытались изнасиловать медсестру «скорой помощи»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Полиция Саратова выясняет обстоятельства нападения пятерых мужчин на медсестру «скорой помощи» в центре города в субботу днем, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов. Девушка спаслась, запершись в ванной, откуда и вызвала полицию. В региональном управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки на предмет «предложений интимного характера».

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Инцидент произошел в 14:40 по Москве во Фрунзенском районе Саратова. На станцию «скорой помощи» поступил звонок из дома на улице Шелковичная, звонивший сообщил о том, что у него гипертонический криз и вызвал бригаду «скорой помощи». «Скорая» приехала на вызов, из автомобиля вышла фельдшер, девушка 27 лет. В квартире ей открыли мужчины - всего пять человек.

По словам пресс-секретаря регионального Минздрава,

присутствующие в квартире мужчины попытались изнасиловать девушку, но она успела забежать в ванную комнату и там запереться.

Из ванной фельдшер вызвала полицию по своему мобильному телефону. Полиция задержала нападавших. Сообщается, что инцидент находится на личном контроле у министра здравоохранения Саратовской области.

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Как сообщает Следственное управление СК России по Саратовской области, следователи проводят проверку. По версии следователей, приятели предполагаемого пациента «стали высказывать фельдшеру предложения интимного характера, о чем медицинский сотрудник сообщила в правоохранительные органы». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.


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