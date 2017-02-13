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В России возник дефицит высококачественной пшеницы, что приводит к снижению качества хлебобулочных изделий и увеличению количества фальсификата. Об этом говорится в материалах к совещанию Совета федерации «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», сообщает в понедельник, 13 февраля, Rambler News Service.

«Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы третьего класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России»,— говорится в докладе.

В документе отмечается, что нехватка качественной пшеницы негативно сказывается на качестве хлеба. Последнее косвенно свидетельствует о росте фальсификата в отрасли, говорится в материалах Совфеда.

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9 февраля стало известно о том, что большой урожай зерна в России в 2017 году может привести к падению цен. Об этом заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, перспектива урожая зерна в 2017 году выглядит «пугающе хорошей».


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