Москва пообещала ответить на усиление НАТО в Черном море

Александр Грушко
 

Александр Грушко. Фото: REUTERS/Scanpix

Москва рассматривает усиление группировки НАТО в Черноморском регионе как еще один шаг к росту напряженности в важной для России зоне. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил постпред России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко, передает ТАСС.

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По его словам, Россия примет меры для обеспечения собственной безопасности. «Все это будет предметом самого тщательного анализа. Мы уже предприняли дополнительные шаги для укрепления наших группировок на юге. Идет переоснащение нашей группировки в Крыму», — цитирует Грушко РИА Новости.

Ранее 16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран альянса приняли решение об усилении присутствия сил в Черном море для «расширения профессиональной подготовки, повышения осведомленности о ситуации и координации сил на море».

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Кроме того, генсек выразил уверенность в том, что диалог с Москвой должен подкрепляться «жестким предсказуемым подходом» и «надежным сдерживанием». «Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня», — сказал он..

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