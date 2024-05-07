В Риге могут ограничить движение по мосту на улице Алтонавас

Он пояснил, что упомянутый мост связан с проектом Rail baltica, и изначально планировалось мост на улице Алтонавас снести, поэтому самоуправление не думало проводить его капитальный ремонт. Однако теперь планы изменились, и самоуправление попросило Министерство сообщения дать четкий ответ о дальнейшей судьбе моста - планируется ли его снести или сохранить.

Ответ от Минсообщения получен не был, однако у моста есть проблемы, из-за которых, возможно, придется ограничить движение по нему, предупредил мэр Риги.

Тем временем самоуправление завершило проектирование Земитанского и Вантового моста, поэтому совсем скоро будут объявлены закупки, которые в результате дойдут до строителей. Кирсис пояснил, что обычно в таких конкурсах агрессивная конкуренция, предприятия пытаются получить возможность строить объект, поэтому работы начнутся в лучшем случае в начале будущего года.

Как уже сообщалось, путепровод улицы Алтонавас был построен в 1910 году и свое время уже отслужил. Мост находится на запланированном маршруте Rail Baltica, где устаревший путепровод должен был быть снесен и заменен тоннелем.

Однако, принимая во внимание проблемы с финансированием строительства трассы Rail Baltica, в данный момент в распоряжении самоуправления нет информации о возможной реализации проекта.

В начале весны мост признали небезопасным и закрыли для движения. После общей инспекции движение для транспортных средств до пяти тонн было возобновлено. В свою очередь грузовой транспорт мост использовать не может, кроме того, автобусы маршрутов № 25, 55 и 56 продолжают объезжать закрытый мост, пересекая железную дорогу через переезд на улице Лиепаяс, который находится недалеко от Клинической университетской больницы им. П. Страдиня.

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