В Эстонии лося застрелили на глазах у людей

 

Фото: Erik Prozes/Postimees

Вчера в Таллинне произошло ДТП с участием лося и легкового автомобиля. Водитель получил незначительные травмы, а раненое животное застрелили прямо посреди дороги на глазах у десятков людей. Инцидент и опубликованные затем фотографии шокировали многих. Rus.Postimees обратился в полицию с просьбой прокомментировать произошедшее.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, случаи, когда происходит дорожно-транспортное происшествие с таким большим животным в городских условиях и на такой оживленной трассе, достаточно редки.

«Мелкие животные в ДТП погибают, как правило, на месте. ДТП с крупными животными происходят обычно за городом, на шоссе с большими скоростями. Вчерашнее ДТП с лосем произошло на Лаагна-теэ, где разрешена скорость до 70 км/ч. Если животное не погибает сразу, то при ДТП на такой скорости животные получают серьезные повреждения, при которых они не выживут», - пояснила она, добавив, что в некоторых случаях повреждения животного позволяют ему убежать, но

если получившее повреждение животное остается на дороге, то в таком случае его придется умертвить или усыпить.

Это делает охотник или ветеринар.

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«Полиция может умертвить животное только в том случае, если оно своими действиями может представлять опасность для окружающих - например, если животное агрессивно и может напасть на людей. В данном случае животное было умерщвлено охотником на месте происшествия», - отметила Корпан.

«Чтобы в дальнейшем найти лучшие решения таких ситуаций в условиях города, представители полиции обсудят этот вопрос с охотничьим обществом и местным самоуправлением», - пообещала она.


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