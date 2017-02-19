Страшный пожар принес фирме самую большую в Эстонии компенсацию по страховке

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

В апреле прошлого года на улице Тегури в Тарту горел склад фруктов и овощей Bambona. Складское здание было полностью уничтожено огнем. У предприятия был заключен договор со страховым обществом PZU. На данный момент итоговая сумма ущерба составляет почти 700 000 евро, сообщает Tartu Postimees.

По словам Союза страхового общества, это самая большая в Эстонии компенсация за пожар, выплаченная в прошлом году по страхованию имущества.

«РZU решил возместить стоимость восстановительных работ здания в размере 604 300,53 евро, компенсацию за пострадавший товар - 48 679,83 евро и компенсацию за поврежденный инвентарь и устройства - 42 554,30 евро», - сообщает PZU. Сумма не содержит налог с оборота.

Реклама

Несмотря на то, что страховая компания возместит ущерб только сейчас, уже некоторое время на улице Тегури работает новый склад Bambona.

Директор склада Герт Мурро сказал, что новый склад начал работать в полной мере уже в ноябре: «До октября склад работал с частичной нагрузкой».

Еще по этой теме
Страховки в будущем году могут подорожать на 5-7%

Страховки в будущем году могут подорожать на 5-7%

В Латвии будут введены новые виды обязательного страхования

В Латвии будут введены новые виды обязательного страхования

Страховая Swedbank за внезапную смерть человека выплатила 100 000 евро

Страховая Swedbank за внезапную смерть человека выплатила 100 000 евро


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 177000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 1200 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила сияющим видом Wo&Men

Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила сияющим видом

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто Hi-Tech

«Waze»: Латвия - седьмая лучшая в мире страна для езды на авто

«Голос. Дети»: кто поворачивает кресла и кому погрозит Меладзе Showbiz

«Голос. Дети»: кто поворачивает кресла и кому погрозит Меладзе

Почему SpaceX отложила первый полет на Марс? Hi-Tech

Почему SpaceX отложила первый полет на Марс?

Репчатый лук может подорвать сердце Wo&Men

Репчатый лук может подорвать сердце

Пожары

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA ĒKU UN APSAI ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA ĒKU UN APSAI ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 