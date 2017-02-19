Страшный пожар принес фирме самую большую в Эстонии компенсацию по страховке

В апреле прошлого года на улице Тегури в Тарту горел склад фруктов и овощей Bambona. Складское здание было полностью уничтожено огнем. У предприятия был заключен договор со страховым обществом PZU. На данный момент итоговая сумма ущерба составляет почти 700 000 евро, сообщает Tartu Postimees.

По словам Союза страхового общества, это самая большая в Эстонии компенсация за пожар, выплаченная в прошлом году по страхованию имущества.

«РZU решил возместить стоимость восстановительных работ здания в размере 604 300,53 евро, компенсацию за пострадавший товар - 48 679,83 евро и компенсацию за поврежденный инвентарь и устройства - 42 554,30 евро», - сообщает PZU. Сумма не содержит налог с оборота.

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Несмотря на то, что страховая компания возместит ущерб только сейчас, уже некоторое время на улице Тегури работает новый склад Bambona.

Директор склада Герт Мурро сказал, что новый склад начал работать в полной мере уже в ноябре: «До октября склад работал с частичной нагрузкой».

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