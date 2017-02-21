Трамп сделал Макгрегора советником по нацбезопасности

Новым советником по национальной безопасности Дональда Трампа будет генерал в отставке Герберт Макмастер. Об этом на пресс-конференции сообщил сам американский президент.

Трамп назвал Макмастера «человеком огромного таланта и огромного опыта».

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн с треском провалился на своем посту и ушел в отставку 14 февраля. Его обвинили в серии тайных переговоров с послом России Сергеем Кисляком, в ходе которых обсуждалась, в том числе, отмена антироссийских санкций.

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Эта отставка стала первой в команде Трампа и самой быстрой среди советников глав Белого дома

— Флинн проработал в этой должности меньше месяца.

Исполняющим обязанности советника был назначен генерал в отставке Кит Келлогг. Теперь он, по словам Дональда Трампа, станет отвечать за персонал в совете Белого дома по нацбезопасности.

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